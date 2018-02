A CIA liberou uma quantidade enorme de arquivos obtidos do computador de Osama bin Laden quando ele foi morto por forças norte-americanas em 2011. Sabíamos que Bin Laden tinha algumas coisas inesperadas em seu computador, mas agora temos uma ideia melhor do que se tratava. E, para a nossa surpresa, tinha coisa brasileira no meio de tudo.

Entre os arquivos, estavam vários vídeos baixados pelo terrorista. Curiosamente, o terrorista era um entusiasta do crochê, com mais de 30 vídeos ensinando a fazer peças com a técnica. Mas, calma, porque a coisa melhora: entre os vídeos, estava um com o título “BOLSAS_DE_CROCHE_-_ARTEMINHA.flv”. Buscando o nome no Google, chegamos a este simpático blog criado por uma brasileira, “esposa, mãe, aposentada do Serviço Público Federal” que se identifica como San no Blogspot.

Infelizmente, o vídeo, que havia sido publicado no YouTube, já não está mais disponível, então não poderemos ter uma ideia de como eram essas bolsas de crochê que Bin Laden possivelmente recriou no “conforto” de seu lar.

A ligação de Bin Laden com o Brasil não para por aí. Revirando os nomes dos arquivos, em extensa lista publicada pela CIA aqui, descobrimos que o fundador da Al Qaeda adorava desenhos antigos. Pelo menos 121 episódios de Tom & Jerry estão na listagem. Mas, mais importante que isso, pudemos encontrar um arquivo com o nome “YouTube_-_Pica_Pau_-_Pica_Pau_Adotivo.flv”. Uma busca rápida no YouTube foi suficiente para encontrar o episódio DUBLADO EM PORTUGUÊS que Osama Bin Laden baixou em seu computador.

Bin Laden ainda tinha uma pasta só com artes de capa de jogos clássicos em emuladores, com destaque para algumas artes eróticas, como você pode ver no tweet abaixo.

Not kidding: Osama Bin Laden had a big folder of classic game emulator cover art/screens and he LOVED weird bootleg babe games pic.twitter.com/zL58G3wZIa — David Thorpe (@Arr) 1 de novembro de 2017

42 outros vídeos curiosos encontrados no PC de Bin Laden

“A divulgação de hoje de cartas, vídeos, arquivos de áudio e outros materiais oferecem a oportunidade para o povo americano de saber mais sobre os planos e funcionamentos dessa organização terrorista”, disse o diretor da CIA, Mike Pompeo, em um comunicado.

“A CIA vai continuar a buscar oportunidades de compartilhar informações com o povo americano, de forma consistente com nossa obrigação de proteger a segurança nacional”, prosseguiu Pompeo.

O computador de Osama bin Laden tinha uma estranha mistura, dos mencionados tutoriais de crochê e episódios de Tom & Jerry a vídeos de decapitação. Por exemplo, ele tinha um vídeo da decapitação de Jack Hensley, um americano de 49 anos morto no Iraque em 2004.

Bin Laden tinha até filmes de Hollywood como Antz, Carros, Os Novos Vingadores: Heróis do Amanhã, O Galinho Chicken Little, Resident Evil e o curta de 13 minutos da Dreamworks de 2009, B.O.B.’s Big Break. Seri possível que crianças estivessem assistindo a alguns desses filmes no esconderijo? Claro. Mas eu prefiro imaginar que um dos piores terroristas do século na verdade adorava desenhos ocidentais.

E se você está se perguntando, sim, o primeiro vídeo da lista abaixo parece ser o clássico viral “Charlie Bit My Finger“.

Aqui vai uma lista curta de alguns dos títulos mais estranhos. Você pode navegar por toda a lista aqui e encontrar outros arquivos que a CIA encontrou na página principal da agência.

YouTube_-_Charlie_bit_my_finger_-_again__.flv MyEgy.CoM_Street.Fighter.IV.2009.DvDRip.rmvb Existence.of.the.Angels.mp4 IMAX_Mysteries_Of_Egypt.rmvb Art_of_Crochet_by_Teresa_-_Baby_Crochet_Sock_Edging.flv How_to_Crochet_a_Basket.flv Crochet_Star_-_Small.flv Stripe_Crochet_Beanie_Cap_Hat.flv Twinkle_Twinkle_Little_Star.flv Tom-jerry17.rm Tom___Jerry_-_091.rmvb MyEgy.Com.By.Dr.MiDo.Jackie.chan.Ep_(26).rmvb Animal_Monkey_Never_Giveup.wmv [MSOMS-ANIME][MCT][534][nooood].mp4 MyEgy.Com.Sindbad.By.Dr.MiDo._(28).rmvb MyEgy.CoM.BOBS_BIG_BREAK_DVDRiP_XViD.rmvb The_Pink_Panther_-_014_-_Bully_for_Pink.rmvb Sex_Crimes_and_the_Vatican.wmv BBC.Battlefields.3of4.Bomber.XviD.ahmed_ashour_wa_(dvd4arab).rmvb 3_Welcome_to_the_11th_Dimension.rmvb Colors_Video_for_Kids.flv YouTube_-_Girls_Fight_ضرابة_بنوتات.flv The_New_FAST_Alphabet_-_ABC_Phonics_Chant.flv SynThreeFingerFlick.mpg gomaa_dr_04_Race_To_The_Moon_eibda3.com.rmvb Bubbles.wmv MyEgy.CoM.buzzlightyear.Ep12.By_action2020.rmvb HOssam2010_06__The.Fall.of.Rome__eibda3.com.rmvb 1-2_buckle_my_shoe,alphabet_song.flv gomaa_dr__World.War.I.in.Colour_-_Making.the.Series__eibda3.com.avi Yousry_zero_hour_Mission_impossible_Eibda3.com.rmvb Crochet_5_Puff_Stitch_Cheap_Way.flv Yousry_A_world_of_crime_el3rab_Eibda3.com.rmvb 1_Einstein’s_Dream.rmvb cute_boy_reciting.flv gomaa_dr_03_Race_For_Survival_eibda3.com.rmvb classic_vanilla.flv How.many.Angels.are.there.mp4 Star_Rainbow_Crochet_Applique’.flv YouTube_-_The_Art_of_Crochet_by_Teresa_-_Radiant_Crochet_Butterfly.flv [MSOMS-ANIME][MCT][538][nooood].mp4 HORSE_DANCE.flv

Você pode também ver abaixo o vídeoSynThreeFingerFlick.mpg.

Imagem do topo: Getty