A Samsung tem um novo robô limpador a vácuo, e seu recurso mais notável é sua aparência que lembra o personagem do lado sombrio da Força. Este produto vai ser formalmente apresentado durante a CES 2017 (evento de tecnologia realizado em janeiro nos EUA) e chegará aos mercados em março.

No que diz respeito a desempenho, o POWERbot VR7000 tem características parecidas com o POWERbot VR9000, que é um produto de luxo com preço na casa dos US$ 1.000 e que usa sensores e uma câmera olho de peixe para vasculhar a área de sua casa. A diferença neste novo é que ele fica mais próximo do chão e é 28% mais fino.

A empresa diz ainda que o aparelho vem com um sistema inteligente de mapeamento que registra os contornos do cômodo para proporcionar uma limpeza mais abrangente. Além disso, o limpador pode ir sozinho para áreas sujas em qualquer tipo de superfície.

Além disso, o VR7000 é compatível com o Echo, o alto-falante Bluetooth e assistente pessoal da Amazon, o que significa que você poderá dar ordens ao robô limpador à vácuo.

[Samsung]